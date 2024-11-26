Sakarya'da üç katlı evin çatısı alev topuna döndü

İHA

Sakarya'da Kocaali ilçesi Yayla Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısında çıktı.

C.C.'ye ait binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler kısa sürede çatıyı sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.