Sakarya'da uygulamaya takılan sürücü motosikleti ateşe verip kaçtı
Sakarya Akyazı'da polis ekiplerinin denetimine takılan sürücü, motosikletini yakarak olay yerinden kaçtı. Sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.
- İHA
- 11.02.2022 - 00:01
- Güncelleme : 11.02.2022 - 00:11
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi Ada Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştiren polis ekipleri, Serkan F.’nin kullandığı 54 KZ 237 plakalı motosikleti durdurdu.
SORGULAMAYA SİNİRLENEN SÜRÜCÜ MOTOSİKLETİNİ YAKIP KAÇTI
Plaka ve GBT sorgulamasına sinirlenen sürücü motoru yakarak olay yerinden kaçtı. Alevlere teslim olan motosiklete ilk müdahaleyi SAKTİM ekipleri yaparken durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.