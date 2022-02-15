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    Sakarya’da uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı

    Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alınırken, 452 gram esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 19:05
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    Sakarya’da uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı

    Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına göz açtırmıyor.

    Narkotik ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapmaktan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. isimli şahsı, Erenler ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

    4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Ekipler ayrıca sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Adapazarı ilçesinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda ise; S.B., M.Ç. ve M.B. isimli 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

    Toplam 4 şahsın gözaltına alındığı operasyonlarda şahıslara ait 452 gram esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.

    Sakarya’da uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı #1

    Sakarya’da uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı #2

    Sakarya’da uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı #3


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