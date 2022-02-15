Sakarya’da uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı
Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alınırken, 452 gram esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.
- İHA
- 15.02.2022 - 19:05
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına göz açtırmıyor.
Narkotik ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapmaktan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. isimli şahsı, Erenler ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ekipler ayrıca sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Adapazarı ilçesinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda ise; S.B., M.Ç. ve M.B. isimli 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
Toplam 4 şahsın gözaltına alındığı operasyonlarda şahıslara ait 452 gram esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.