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    Sakarya'da yamaç paraşütü yapan kadın ağaçlık alana düştü

    Sakarya Serdivan'da yamaç paraşütü yaptığı esnada rüzgarın etkisi ile dengesini kaybeden kadın paraşütçü, düştüğü ağaçlık alanda paraşütünü kendi kurtardı.
    • 01.06.2022 - 21:56
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 22:02
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    Sakarya'da yamaç paraşütü yapan kadın ağaçlık alana düştü

    Sakarya'nın Serdivan ilçesi yamaç paraşütü yapılan Kırantepe mevkiinde meydana gelen olayda, uçuş esnasında rüzgarın etkisi ile dengesini kaybeden paraşütçü Damla Derici, ağaçlık alana düştü.

    Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken Derici, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

    Paraşütünü kendisi kurtardı

    Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Derici, ağaçlık alandan paraşütünü yine kendisi ve yardımına gelen arkadaşları ile birlikte kurtardı.

    "Sadece sıyrıklar ve yanma var, Allah'ın sevgili kuluyum"

    Rüzgarın etkisiyle savrulduğunu belirten ve hemşire olduğu öğrenilen yamaç paraşütçüsü Damla Derici, “Rutin uçuş yapıyordum. Güzel bir hava vardı. Sonrasında biraz fazla yana kaydığım için sürüklendim. Rüzgar bir anda artınca. Sürüklenme ile birlikte öne çıkamadım. Speed bar bastım ama bir sıkıntı oldu galiba. İrtifa kaybettim. Olduğu gibi ağaca indirdi. Sadece sıyrıklar ve yanma var. Allah’ın sevgili kuluyum” dedi.

    Sakarya'da yamaç paraşütü yapan kadın ağaçlık alana düştü VİDEO

    Sakarya da yamaç paraşütü yapan kadın ağaçlık alana düştü #1

    Sakarya da yamaç paraşütü yapan kadın ağaçlık alana düştü #2

    Sakarya da yamaç paraşütü yapan kadın ağaçlık alana düştü #3

    Sakarya da yamaç paraşütü yapan kadın ağaçlık alana düştü #4

    Sakarya da yamaç paraşütü yapan kadın ağaçlık alana düştü #5


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