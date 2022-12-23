Sakarya'da yangın çıkan binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi

Sakarya'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yangına müdahale eden 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatı katının ahşap olması nedeniyle alevler bir anda büyüdü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üzerine moloz düşen şahıs yaralandı

Alevlere müdahaleye yardım ederken çatı katından üzerine moloz düşen A.K. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye erlerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, çatı katı kullanılamaz hale geldi.

"Kurtarabildiğimizi kurtardık"

Bina sahibinin oğlu Mükremin Çay, gazetecilere, ilçe merkezinde ikamet ettiğini ve olayı duyar duymaz evlerine gelerek ekiplere yardım ettiklerini belirtti.

AA'nın haberine göre yangının, kat kaloriferinin bacasından çıktığını düşündüğünü dile getiren Çay, "Evin çatısı maalesef yandı. İtfaiye ekipleriyle söndürebildiğimiz kadar söndürdük, söndüremediğimiz gitti. Geldiğimizde burası komple yanıyordu, kurtarabildiğimizi kurtardık." diye konuştu.