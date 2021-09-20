Sakarya’da yangında ölen baba ve 3 çocuğu toprağa verildi

Misafirliğe gittikleri evde çıkan yangında hayatlarını kaybeden baba ve 3 çocuğu, bugün memleketleri Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Sakarya’nın Geyve ilçesi Bağcaz Mahallesi'ndeki arkadaşına ailesi ile birlikte misafirliğe giden baba Bayram Bekçi (37) sobadan çıkan yangında çocukları Eslem Asaf (1), Ömer Faruk (11) ve Dilara (14) ile yanarak hayatını kaybetti.

Yangından yaralı olarak kurtulan Bayram Bekçi’nin eşi Pınar Bekçi (36) ve 4 yaşındaki oğlu Eymen Bekçi ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ANNE GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan anne Pınar Bekçi’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, cenazeye katılan annenin ayakta güçlükle durduğu gözlendi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi derecede yanıklar oluşan 4 yaşındaki Eymen Bekçi ise helikopter ile Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Baba ve 3 çocuğun cenazeleri memleketleri Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi Çavuşlu Mahallesi’ne getirildi.

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ABLA KARDEŞİ AYNI TABUTA KOYDULAR

Cenazeler için İl Müftüsü Osman Aydın tarafından Çavuşlu Merkez Camii’nde bugün öğle namazına müteakip namaz kılındı.

1 yaşındaki Eslem ile ablası Dilara’nın aynı tabuta konulduğu gözlendi.

Cenaze namazının ardından baba ve 3 evladı aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

“UYUYOR MUSUN BAYRAM?”

Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Bayram Bekçi'nin babası Muzaffer Bekçi, oğlunun tabutuna bakarak ağıtlar yaktı.

Baba Bekçi, "Bayram gel oğlum gel. Arkadaşlar hep burada gel. Uyuyor musun Bayram? Bu kadar derin uyku olur mu oğlum? Oğlum bu kadar derin uyku olmaz yavrum. Yavrum seslen bana. Bayram konuş benimle. Bayram nereye tutunursan yuva yapamadın. 2 tane yetim bıraktın bana yavrum." dedi.

“YÜZÜNE ALEV VURMUŞ”

Acılı ailenin akrabası Hasan Çelik, yangında yaralanan 4 yaşındaki Eymen'in Ankara'da tedavi altına alındığını belirterek, "Bayram, çocukları ile beraber arkadaşının evine tatil için gitti. Akşam soğuk olunca çocuklar üşümesin diye sobayı yakmak istediler. Dışarıda da yağmur yağıyormuş. Bayram’ın eşi ayakkabılar ıslanmasın diye kapı önünden ayakkabıları almak istemiş. Ankara’da tedavi gören 4 yaşındaki oğulları Eymen ile annesi arasında bir kapı varmış. Ayakkabıları alıp içeriye dönerken yüzüne alev vurmuş. Oğlu Eymen’in iç kapıda sesini duymuş, kapıya vuruyormuş oğlu. Ama kapıyı açamamış. Kapıyı açtığında oğlunun yanmış bedenini kucaklamış ama etleri eline yapışmış. Üzerindeki hırka ile oğlunu sararak çıkarmış yangından. Sonra yangına dönüp, çocuklara ve eşine seslenmiş. Çocukların sesini bir defa duyabilmiş. Anne Pınar yara almadan kurtuldu, 4 yaşındaki Eymen Ankara’da tedaviye alındı, durumu kritikmiş. Allah’tan umut kesilmez." dedi.

‘SOBAYA BENZİN DÖKTÜ’ İDDİASI

Bayram Bekçi'nin amcasının oğlu Mustafa Bekçi ise, sobaya benzin dökülerek ateşin yakılmak istendiğini dile getirerek, "Trabzonspor maçını izledikten hafta sonunu orada geçirmek için gitmişler. Sobada ateşi yakmak için benzin dökmüş, orada patlama olmuş. Eşinin anlattığına göre çocuklar ‘baba üşüyoruz’ demiş o da ateş yakmak istemiş. Eşi de ateşi tutuşturmak için dışarıda çalı çırpı topluyormuş. Benzin bidonunu kullandıkları söylüyorlar. Küçük bir baraka evdi orası. Çok sevdiği bir arkadaşının eviydi, inşaatını da kendisini yapmıştı. Piknik yapmak için gitmişler." şeklinde konuştu.