Sakarya'da yaşayan romanları barakaları kar nedeniyle çöktü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan Roman vatandaşların yaşadığı barakalardan bazıları kar nedeniyle çöktü. Barakaları zarar gören vatandaşlar, kalıcı konut talebinde bulundu.

Sakarya Yalı Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde ikamet eden Roman vatandaşların barakaları, kara dayanamayarak çöktü.

Yağış nedeniyle kullanılamaz hale gelen barakalarda ikamet edemez duruma gelen vatandaşlar, kalıcı konut talebinde bulundu.

"KALICI KONUT, EV İSTİYORUZ"

Barakası yıkılan Engin Tonguç, “Roman vatandaşların Akyazı, Hendek ve Sapanca’daki TOKİ evleri yapıldı. Karasu’da barakalarda yaşıyoruz. Çoluk çocuğumuzun ne yapacağı belirsiz. Tek isteğimiz kalıcı konut, ev istiyoruz. Çocuklarımızı okula gönderecek durum yok. Vekillerimiz gelse bir gün bile burada kalamaz, gelin ve halimizi görün” dedi.

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"KARDAN DOLAYI BARAKAM ÇÖKTÜ"

Ayla Halıcı ise, “Eşim cezaevinde olduğu için çocuklarımla tek başıma yaşıyorum. Barakam yandığında bin 500 lira para alabildim. Dört çocuğum okula gidiyor. Kardan ötürü barakam çöktü. Devletimizden yardım bekliyoruz” diye konuştu.





"VATANDAŞLARIMIZIN EN BÜYÜK ÇİLESİ BU"

Yalı Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Akbaş, “30 yıldır mahallemin muhtarıyım. Roman vatandaşlarımızın en büyük çilesi bu. 30 yıldan beri bu insanlar çamurun ve suyun içinde yaşıyor. Eşyaları su içerisinde. Bu insanlar da Türk vatandaşı. Camitepe Mahallesi’nde yer bulduk ama hala kalıcı konut yapılmadı. Romanların üvey evlat muamelesi görmesini istemiyorum, yetkililere sesleniyorum” şeklinde konuştu.



