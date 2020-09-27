Taksi şoförü Olcay Tursun, aracında unutulan takı dolu çantayı sahiplerine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir taksi durağında çalışan Olcay Tursun'un aracına iki kadın ve bir erkek bindi.

Yolcular araçtan inerken, içi takı dolu çantayı takside unuttu.

TAKILAR SAHİBİNE ULAŞTI

Kişiler araçtan indikten 5 dakika sonra, Tursun’a ulaşarak araçta içi takı dolu bir çanta unuttuklarını söylediler. Çantanın araçta olduğunu fark eden şoför Tursun, hiç vakit kaybetmeden tekrardan müşterilerin indiği adrese yöneldi.

İçerisinde yaklaşık 17 bin TL’lik takı bulunan çantanın yeni evlenecekleri öğrenilen bir çifte ait olduğu öğrenildi. Çantayı teslim alan çift mutluluklarını ifade ederek, taksi şoförü Olcay Tursun’a teşekkür ettiler.

Sakarya'da yeni evlenecek çift, 17 bin liralık takı dolu çantayı takside unuttu

"TELEFONDA SESLERİ TİTRİYORDU"

Olayı anlatan taksi şoförü Olcay Tursun, “Yolda giderken ben kendi şahsi kartımı verdim, yolcu indirdikten 5 dakika sonra telefonum çaldı. Aracımda altın unuttuklarını söylediler. 17 bin TL’lik altın varmış içerisinde çantanın. 5 dakika içerisinde altınları ulaştırdık sahibine. Yeni evleniyorlarmış, kafaları dalgınmış o şekilde söylediler bana. Altınları teslim ettiğimde çok mutlu oldular ve zaten çok korkmuşlar gittiğimde hepsinin renkleri değişmişti. Telefonda bile sesleri titriyordu." dedi.