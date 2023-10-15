Sakarya'da yola atlayan yaya kazaya neden oldu! 6 araç birbirine girdi Sakarya'nın Erenler ilçesinde yaya geçidi bulunmayan bölgede bir kişinin yola kontrolsüz şekilde atlaması, kazayı beraberinde getirdi.

İHA Sakarya’nın Erenler ilçesinde yaya geçidi bulunmayan bölgede bir kişinin yola kontrolsüz şekilde çıkması kazayı beraberinde getirdi. Çevreyolunda ilerleyen 6 araç birbirine çarptı. Seyir halindeyken takip mesafesinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi.. Sakarya'da yaşanılan kazada 6 araç birbirine girdi. Erenler ilçesi D650 Karasu çevreyolu Küpçüler Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, yaya geçidi bulunmayan bölgede bir kişi yola kontrolsüz bir şekilde çıktı. Yayaya çarpmamak için ani fren yaptı, 5 araç çarptı Yolun karşısına geçmek isteyen kişiye çarpmamak için fren yapan otomobile arkasından gelen 5 otomobil daha çarptı. Toplam 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)