Sakarya'da yolcu otobüsünden kaçak göçmenler çıktı

Sakarya'da, Anadolu otoyolunda durdurulan otobüste Pakistan ve Afganistan uyruklu 21 kaçak göçmen yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, otoyol üzerinde yapılan çalışmalar esnasında durumundan şüphelenilen bir otobüs durduruldu.

Otobüs içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde, ülkeye illegal yollardan giriş yapan Pakistan ve Afgan uyruklu 21 şahıs yakalandı.

OTOBÜSE EL KONULDU

Şahısların üzerilerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda sahte ikamet belgesi ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan otobüse el konuldu.

21 şahsın sınır dışı işlemleri başlatılırken, otobüsün 2 şoförü ve muavin olmak üzere toplam 3 şüpheli, Göçmen Kaçakçılığı suçundan yakalanarak gözaltına alındı.