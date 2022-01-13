Sakarya'da yolda kalan yolcu minibüsü kurtarıldı

Sakarya'da etkisini gösteren kar yağışı sonrası bir yolcu minibüsü yolda kaldı. Kepçeyle yolun temizlenmesinin ardından yolcu minibüsü bulunduğu yerden kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya’nın bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.

Karasu ilçesi Ortaköy Mahallesi kar yağışı sebebiyle beyaza bürünürken hayatı da olumsuz etkiledi.

YOL KEPÇEYLE TEMİZLENDİ, MİNİBÜS KURTARILDI

Bu doğrultuda etkili olan ve araçların ilerlemesinde kısmen güçlük oluşturan kar, yolcu minibüsünün yolda kalmasına sebep oldu. Yolda mahsur kalan araç, bir vatandaş tarafından kepçeyle yolların temizlenmesi sonrasında kurtarıldı.