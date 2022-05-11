Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Afganistan uyruklu kişinin zabıta aracında ülkesinin bayrağını açarak sosyal medyada paylaşması tepki yarattı.

Ferizli Belediyesi'nin zabıta aracında ülkesinin bayrağını açan Afganistan uyruklu kişi, videoyu sosyal medyada paylaştı.

Video tepki görürken, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Zabıta aracına girerek ülkesinin bayrağını açtı

Zabıta memurunun gittiği yerde aracın kapılarını kilitlemeyi unuttuğu, bu sırada Afganistan uyruklu kişinin araca girerek ülkesinin bayrağını açtığı arkadaşının da görüntüyü çektiği belirlendi.

3 Afgan sınır dışı edilecek

DHA'nın haberine göre polis, Afganistan uyruklu 2 kişi ile yanlarında bulunan 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. 3 kişinin sınır dışı edilmeleri için çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Sakarya'da zabıta aracında bayrak açan Afganlar yakalandı VİDEO













