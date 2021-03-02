Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlaması davasında yeni gelişme

Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasının patlaması olayına ilişkin yargılanan 5 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020’de meydana gelen patlamada, 7 kişi hayatını kaybederken 127 kişi ise yaralanmıştı. Bu doğrultuda aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5’i tutuklu toplam 7 kişinin yargılanmasına 6 Ocak’ta başlanmıştı.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ise fabrika sahiplerinden tutuklu Y.C.’nin de bulunduğu toplam 5 sanığın tutukluluk hali değerlendirildi. Dosya üzerinde yapılan inceleme sonrasında değerlendirmelerde bulunan heyet, 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Öte yandan, 6 Ocak tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkan 5’i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına 15 Mart’ta devam edilecek.

