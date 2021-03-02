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    Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlaması davasında yeni gelişme

    Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasının patlaması olayına ilişkin yargılanan 5 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi.
    • İHA
    • 02.03.2021 - 19:51
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    Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlaması davasında yeni gelişme

    Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020’de meydana gelen patlamada, 7 kişi hayatını kaybederken 127 kişi ise yaralanmıştı. Bu doğrultuda aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5’i tutuklu toplam 7 kişinin yargılanmasına 6 Ocak’ta başlanmıştı.

    TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

    Bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ise fabrika sahiplerinden tutuklu Y.C.’nin de bulunduğu toplam 5 sanığın tutukluluk hali değerlendirildi. Dosya üzerinde yapılan inceleme sonrasında değerlendirmelerde bulunan heyet, 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

    Sakarya daki havai fişek fabrikası patlaması davasında yeni gelişme #1

    Öte yandan, 6 Ocak tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkan 5’i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına 15 Mart’ta devam edilecek.
    Sakarya daki havai fişek fabrikası patlaması davasında yeni gelişme #2

    Sakarya daki havai fişek fabrikası patlaması davasında yeni gelişme #3

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