Sakarya'daki havai fişek fabrikasına ait bilirkişi raporu yayınlandı
7 işçinin hayatını kaybettiği, 114 işçinin yaralandığı Sakarya'daki havai fişek patlamasıyla ilgili bilirkişi raporunda, "Önlem yok, depolar ruhsatsız, üretim fazla" ifadelerine yer verildi.
- Haber Merkezi
- 31.08.2020 - 12:03
7 işçinin hayatını kaybettiği, 114 işçinin yaralandığı Sakarya'daki havai fişek patlamasıyla ilgili bilirkişi raporunda, "Önlem yok, depolar ruhsatsız, üretim fazla" ifadelerine yer verildi.
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