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    Sakarya'daki havai fişek fabrikasına ait bilirkişi raporu yayınlandı

    7 işçinin hayatını kaybettiği, 114 işçinin yaralandığı Sakarya'daki havai fişek patlamasıyla ilgili bilirkişi raporunda, "Önlem yok, depolar ruhsatsız, üretim fazla" ifadelerine yer verildi.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2020 - 12:03
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    Sakarya'daki havai fişek fabrikasına ait bilirkişi raporu yayınlandı

    7 işçinin hayatını kaybettiği, 114 işçinin yaralandığı Sakarya'daki havai fişek patlamasıyla ilgili bilirkişi raporunda, "Önlem yok, depolar ruhsatsız, üretim fazla" ifadelerine yer verildi.

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