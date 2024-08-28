Salda Gölü, artık dünyanın en önemli jeolojik mirasları arasında Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, 'Mars’ın yeryüzündeki temsilcisi' sıfatıyla 'Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Mirası' arasında yer aldı.

DHA

Güney Kore'nin Busan kentinde 28 Nisan 2024 tarihinde toplanan 37'nci Dünya Jeoloji Kongresi'nde UNESCO'nun desteğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği (IUGS) projesi kapsamında, iki yıldır devam eden bilimsel değerlendirmeler sonucunda, ikinci etap 'Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Mirası' açıklandı.

KAPADOKYA VE PAMUKKALE GİBİ LİSTEYE GİRDİ

Salda Gölü de 'Mars’ın yeryüzündeki temsilcisi' sıfatıyla bu miraslardan biri olarak seçildi. IUGS Başkanı Prof. John Luden, listeyi açıklamak için düzenlediği basın toplantısında, şöyle dedi:

Yerkürenin en önemli miraslarını biz tespit ediyoruz. Aynı zamanda korunmaları için taraf ülkelere çağrı yapıyoruz. Bunlar yok olduğunda asla yerine konulamaz ve yerkürenin jeolojik geçmişinden bir parça kaybolur.

Birinci etap, ‘En İyi 100 Jeolojik Miras Listesi’ 2022'de tespit edilmiş, Türkiye'den Kapadokya ve Pamukkale listeye girmişti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)