Salda Gölü'ne ahşap ünite yerleştirme çalışması başladı

Türkiye'nin Maldivler'i olarak bilinen Salda Gölü'ne tamamen doğal yapım olan ahşap üniteler yerleştirildi.

Burdur'da bulunan ve Türkiye'nin Maldivler'i olarak bilinen Salda Gölü, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı kararıyla mart ayında Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi ilan edilmişti.

ÖÇK bölgesi ilan edilen Salda Gölü kenarında çalışmalar devam ediyor.

AHŞAP ÜNİTELER YERLEŞTİRİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Beyaz Adalar ve Halk Plajı'nda gölün yapısına zarar vermeyecek şekilde yaptırılan ahşap üniteler yerleştirilmeye başlandı.

DOĞAL MALZEMELERLE YAPILDI

Ahşap ünitelerin, berrak ve turkuaz renkli suyu ile yerli ve yabancı turistleri kendisine hayran bırakan Salda Gölü'nün doğal yapısına zarar vermeyecek şekilde tasarlandığı ve tamamen doğal malzemelerden yapıldığı belirtildi.

























