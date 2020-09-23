Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören'deki hastaneyi ziyaret ederek saldırı girişiminden barikat kurarak kurtulan sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakınlarının saldırı girişiminden barikat kurarak kurtulan sağlık çalışanları, korku dolu o anları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya anlattı.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarını tek tek dinlerken 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunarak, sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını belirtti.

"GÜVEN KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Koca o anları şu ifadelerle paylaştı:

“Keçiören EA Hastanemize yaptığımız ziyarette, dün gerçekleşen ve sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet konusunda tüm duyarlıkları harekete geçiren olayı, yaşayanların tanıklığı ve kamera kayıtlarıyla değerlendirdik. Mesaj net: Fedakârlık, ruhumuzda. Güvenlik, kırmızı çizgimizdir.”

Saldırı girişiminden kurtulan sağlık çalışanları o anları Bakan Koca’ya anlattı



"TRAVMA TAHTALARI İLE BARİYER YAPTIK"

Barikat kuran Ekip başı ise o anları şöyle anlattı:

"Genç hasta, 32 yaşındaydı. Biz de üzülüyoruz böyle durumlarda. Çok uğraştık, hatta ben ve uzman arkadaşım bir ara çıktık hastanın durumunun kritik olduğunu, kalbinin, solumun durduğunu bilgisini de verdik. Hisstek biz o ortamı. Sonra hasta ex oldu. Babası daha sakin görünüyordu. Biz ona bilgi vermiştik çünkü. Öldüğünü söyledik hastanın. Anlattık durumu ama zaten dinlemedi. Önce kendine vurmaya başladı hasta yakını. Sonra bir şey koptu, biz kapıyı kapatmadık. Birden yüklenince biz kapıyı kapattık ve kapı esnedi bize doğru. Cam kapımız. O hengamede biz de arkaya geçtik, üzerimize kırılacak diye. Travma tahtaları ile bariyer yaptık. Sonra 155'i aradık."

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