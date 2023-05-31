Samandağ’da belediye personeli ilaçlama aracıyla taraftarların arasına daldı Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir belediye personeli, sinek ilaçlama aracıyla şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarlarının arasına girdi. Taraftarın tepkisini çeken aracı, polis bölgeden uzaklaştırdı.

İHA

Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek, bitime iki hafta kala Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu garantiledi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi deprem bölgesi Hatay'da da sarı kırmızılı taraftarlar sokağa döküldü.

İlaçlama aracıyla taraftarların arasına daldı

Galatasaray'ın 23'üncü şampiyonluğu kentte uzun süre kutlanırken, Samandağ'da ilginç bir olay yaşandı.

Samandağ Belediyesine ait, haşere ile mücadele için kullanılan bir ilaçlama aracı, etrafa ilaç püskürterek kutlama yapan taraftarların arasına girdi.

Polis, olay büyümeden uzaklaştırdı

Sürücüye tepki gösteren taraftarlardan bazıları aracı yumrukladı.

Bölgede bulunan polis ekiplerinin devreye girmeyesiyle araç, kutlama yapılan alandan uzaklaştırıldı.