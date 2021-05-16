Aydın'da futbolsever, şampiyonluk maçının stresine dayanamayıp kalp krizi geçirdi

Aydın'da yaşayan Muharrem Günay, Süper Lig'de Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maç stresine dayanamayıp kalp krizi geçirdi.

Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi ancak bu skor şampiyonluk için yetmedi.

Aydın'da yaşayan fanatik Galatasaraylı 35 yaşındaki Muharrem Günay, maçın stresine dayanamaması sonucu kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

MAÇIN İKİNCİ YARISINDA FENALAŞTI

Davutlar Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi'nde oturan Muharrem Günay, dün Süper Lig'de taraftarı olduğu Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile maçını izlemek için arkadaşlarıyla evinde bir araya geldi.

Fanatik Galatasaray taraftarı olan Günay, maçın ikinci yarısını izlerken birden fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Günay'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Günay, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Muharrem Günay hayatını kaybetti. Günay'ın ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri derin üzüntü yaşadı.