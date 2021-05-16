Euro
10.2709
0.01%
Dolar
8.4554
-0.55%
Altın
501.15
0.37%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
408.096
-2.69%
EXEN Coin
37.50
2.04%
17ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 17 C
    • Aydın'da futbolsever, şampiyonluk maçının stresine dayanamayıp kalp krizi geçirdi

    Aydın'da futbolsever, şampiyonluk maçının stresine dayanamayıp kalp krizi geçirdi

    Aydın'da yaşayan Muharrem Günay, Süper Lig'de Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maç stresine dayanamayıp kalp krizi geçirdi.
    • DHA
    • 16.05.2021 - 05:35
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 06:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da futbolsever, şampiyonluk maçının stresine dayanamayıp kalp krizi geçirdi

    Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti.

    Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi ancak bu skor şampiyonluk için yetmedi.

    Aydın'da yaşayan fanatik Galatasaraylı 35 yaşındaki Muharrem Günay, maçın stresine dayanamaması sonucu kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

    MAÇIN İKİNCİ YARISINDA FENALAŞTI

    Davutlar Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi'nde oturan Muharrem Günay, dün Süper Lig'de taraftarı olduğu Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile maçını izlemek için arkadaşlarıyla evinde bir araya geldi.

    Fanatik Galatasaray taraftarı olan Günay, maçın ikinci yarısını izlerken birden fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Günay'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Günay, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Aydın da futbolsever, şampiyonluk maçının stresine dayanamayıp kalp krizi geçirdi #1

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Muharrem Günay hayatını kaybetti. Günay'ın ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri derin üzüntü yaşadı.

    Aydın da futbolsever, şampiyonluk maçının stresine dayanamayıp kalp krizi geçirdi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir