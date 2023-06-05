Samsun Çarşamba'da sel teyakkuzu Samsun ve çevre illerde yaşanan kuvvetli yağış sonrasında, birçok il ve ilçede sel meydana geldi. Çarşamba ilçesinde de ekipler, deniz bağlantılarının sıkıntılı olduğu bölgelerde tarım arazilerinin su altında kalan kısımlarını kurtarmak için çalışma başlattı.

İHA

Samsun’da sabaha karşı başlayan sağanak, şehir merkezinde sel ve su baskınlarına yol açtı.

Sel sonrasında Çarşamba Belediyesi teyakkuza geçti.

Samsun ve çevre illerde yaşanan kuvvetli yağış sonrasında, birçok il ve ilçede sel meydana geldi.

Şiddetli yağışın ardından Devlet Su İşleri (DSİ) ve Çarşamba Belediyesi tarafından drenaj kanallarının, deniz bağlantılarının sıkıntılı olduğu bölgelerde tarım arazilerinin su altında kalan kısımlarını kurtarmak için çalışma başlatıldı.

"Tarım arazilerinin su altında kalan kısımlarını kurtarmak için çalışıyoruz"

Deniz bağlantılarının sıkıntılı olduğu bölgelerde tarım arazilerinin su altında kalan kısımlarını kurtarmak için harekete geçtiklerini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, şu ifadeleri kullandı: