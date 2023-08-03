Samsun Valiliği’nden sokak hayvanları kararı Sokak hayvanları ve sokakta tehlike arz eden hayvanlar hakkında tüm kaymakamlıklar, belediyeler ve ilgili kamu kurumlarına yazı gönderen Samsun Valiliği, Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasını istedi.

İHA

Sokak hayvanları, özellikle son yıllarda yaşamı kabusa çevirdi.

Yaşlısı, genci, çocuğu onlarca insan saldırıya uğradı, bunların arasından can verenler oldu.

Bunca vahşete karşılık alınan önlemler yeterli olmasa da, atılan bazı adımlar var.

"Vatandaş kendini güvende hissetmeli"

Samsun Valiliği, sokak hayvanları ve sokakta tehlike arz eden hayvanlar için tüm kaymakamlıklar, belediyeler ve ilgili kamu kurumlarına yazı gönderdi.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın imzasıyla gönderilen yazıda “Her canlı gibi sokak hayvanlarının da daha iyi şartlarda yaşama hakkı olduğu, bununla birlikte vatandaşların da sokak hayvanları konusunda kendisini güvende hissetmesi gerektiği” özellikle belirtildi.

'Hayvanları Koruma Kanunu'nu uygulayın'

Hayvanları Koruma Kanunu'nun ‘Hayvanların Sahiplenilmesi, Bakımı ve Korunması’ başlıklı 6'ncı maddesinin 4'üncü fıkrasında yer alan "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır" ifadelerinin hatırlatıldığı ve Kanun’un tüm ilgili ve sorumlularca gereğince uygulanmasının vurgulandığı yazıda, bu konuda ivedilikle iş birliği ve koordinasyonun sağlanması talep edildi.