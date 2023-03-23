Samsun ve Ordu'da aynı caddede oturan mahalleliler, 2 dakika arayla iftar yapıyor Samsun'un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi ile Ordu’nun İkizce ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi sakinleri, evlerinin karşılıklı olmasına rağmen, oruçlarını 2 dakikalık arayla açtı.

DHA

Türkiye'de eşi ve benzeri bulunmayan, Karadeniz fıkrası gibi olan mahallede bir adımla iftar saati değişiyor.

Samsun il merkezine 76 kilometre uzaklıktaki Ampartepe Mahallesi ile Ordu il merkezine 79 kilometre uzaklıktaki Şentepe Mahallesi’ni yaklaşık 7 metrelik yol ayırıyor.

İki kentin tam ortasında kalan bölgede oturan ve 5 adımla il değiştirebilen mahalleliler, oruçlarını 2 dakikalık arayla açıyor.

"Hem Samsunlu hem Orduluyum"

Ordu’da ikamet eden, Samsun’da ise dükkan işleten 52 yaşındaki Turan Kışla, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda bir tarafımda Samsun’un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi, diğer tarafımda ise Ordu’nun İkizce ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi var. Ezanlarımız arasında 2 dakikalık bir ara var. Ordu, Samsun’a göre 2 dakika daha erken okuyor. Daha sonrasında ise Samsun’da ezan okunuyor. Buranın her bir noktasında akrabalarımız var.



Ordu’da arama yaparsak 452’yi, Samsun’da arama yaparsak 362 alan kodunu çeviriyoruz. Farklı ülkelerden insanlar buraya geliyor. Buraya gelenler çok şaşırıyor. Ben hem Samsunlu hem de Orduluyum. İş yerim Samsun’da, ikametim ise Ordu’da. İş yerimle ilgili bir yere işlem yapacaksam Samsun’da, ikametimle ilgili bir işlem yapacaksam Ordu’da yapıyorum.

"Neredeysem oranın ezanıyla iftar yapıyorum"

Ordu ile Samsun’un tam ortasında röportaj verdiğini belirten 60 yaşındaki Yaşar Tıngır, ise şöyle konuştu: