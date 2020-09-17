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    Samsun'da 13 yaşındaki çocuk bisikletiyle ırmağa düştü

    Bisikletle elektrik direğine çarpmamak için ani manevra yapan 13 yaşındaki çocuk, 5 metre yükseklikten ırmağa düştü. Yaralanan çocuğu polis, itfaiye ve vatandaşlar kurtardı.
    • DHA
    • 17.09.2020 - 21:55
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    Samsun'da 13 yaşındaki çocuk bisikletiyle ırmağa düştü

     

    Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde, Mert Irmağı kenarındaki asfalt yolda bisiklet süren Y.P., yolun sağında bulunan elektirik direğini karanlıkta görmedi.

    VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA ÇIKARILDI

    Aniden bisikletin direksiyonunu kıran Y.P., bisikletle ırmağa düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Çocuğu ırmaktan polis ve itfaiye, vatandaşların yardımıyla çıkardı. Yaralanan Y.P. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Samsun da 13 yaşındaki çocuk bisikletiyle ırmağa düştü #1

    Samsun da 13 yaşındaki çocuk bisikletiyle ırmağa düştü #2

    Samsun da 13 yaşındaki çocuk bisikletiyle ırmağa düştü #3

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