Samsun'da 27 suçtan aranan şahıs spor salonundan çıkarken yakalandı
Samsun'da 27 suçtan aranması olan ve hakkında bir suçtan da kesinleşmiş olarak 43 yıl 7 ay 19 gün hapis cezası bulunan bir kişi spor salonundan çıkarken GBT kontrolü sırasında yakalandı.
- 02.12.2022 - 01:45
Samsun'da İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Hançerli Mahallesi Necatibey Caddesi'ndeki spor salonundan çıkan M.A.'ya (38) şüphe üzerine GBT yaptı.
Kesinleşmiş 43 yıl 7 ay 19 gün hapis cezası
GBT sonucu 27 adet nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranması olduğu bu aranmaların 26'sından da 380 bin lira para cezası olduğu ortaya çıkan M.A.'nın ayrıca 1 dosyadan da hakkında kesinleşmiş 43 yıl 7 ay 19 gün hapis cezası olduğu tespit edildi.
Ekiplere teslim edildi
İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan M.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.