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    Samsun'da 27 suçtan aranan şahıs spor salonundan çıkarken yakalandı

    Samsun'da 27 suçtan aranması olan ve hakkında bir suçtan da kesinleşmiş olarak 43 yıl 7 ay 19 gün hapis cezası bulunan bir kişi spor salonundan çıkarken GBT kontrolü sırasında yakalandı.
    • 02.12.2022 - 01:45
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    Samsun'da 27 suçtan aranan şahıs spor salonundan çıkarken yakalandı

    Samsun'da İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Hançerli Mahallesi Necatibey Caddesi'ndeki spor salonundan çıkan M.A.'ya (38) şüphe üzerine GBT yaptı.

    Kesinleşmiş 43 yıl 7 ay 19 gün hapis cezası

    GBT sonucu 27 adet nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranması olduğu bu aranmaların 26'sından da 380 bin lira para cezası olduğu ortaya çıkan M.A.'nın ayrıca 1 dosyadan da hakkında kesinleşmiş 43 yıl 7 ay 19 gün hapis cezası olduğu tespit edildi.

    Samsun da 27 suçtan aranan şahıs spor salonundan çıkarken yakalandı #1

    Ekiplere teslim edildi

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan M.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Samsun da 27 suçtan aranan şahıs spor salonundan çıkarken yakalandı #2

    Samsun da 27 suçtan aranan şahıs spor salonundan çıkarken yakalandı #3


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