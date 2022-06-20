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    Samsun'da 6 yıldır aranan FETÖ şüphelisi, sahte kimlikle yakalandı

    Samsun'da FETÖ/PDY soruşturmasında 6 yıldır aranan şahıs, polisin dikkati sayesinde sahte kimlikle yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • 20.06.2022 - 18:21
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    Samsun'da 6 yıldır aranan FETÖ şüphelisi, sahte kimlikle yakalandı

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tekkeköy ilçesinde yaptıkları yol uygulamasında FETÖ/PDY şüphelisini yakaladı.

    Uygulamada O.Y. adlı kişinin kendi fotoğrafı bulunan sahte kimlik ibraz etmesi polisin dikkatinden kaçmadı.

    FETÖ şüphelisi olduğu ortaya çıktı

    Yapılan araştırmada O.Y.’nin ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, Erzurum’un Çat ilçesinde örgüte ait yurt müdürlüğü görevleri yaptığı, örgütün protesto eylemlerine katıldığı tespit edildi.

    İHA'nın haberine göre, Erzurum polisi tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 tarihinden bu yana arandığı da ortaya çıktı.

    Samsun da 6 yıldır aranan FETÖ şüphelisi, sahte kimlikle yakalandı #1

    Tutuklandı

    KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan O.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Erzurum Adliyesinde savcıya ve nöbetçi mahkemeye Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren O.Y., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

    Samsun da 6 yıldır aranan FETÖ şüphelisi, sahte kimlikle yakalandı #2


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