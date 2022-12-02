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    Samsun'da 7 yerinden bıçaklanan şahıs ağır yaralandı

    Samsun'da bir kişi sokak ortasında 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.
    • 02.12.2022 - 01:34
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    Samsun'da 7 yerinden bıçaklanan şahıs ağır yaralandı

    Samsun'un İlkadım ilçesi, Selahiye Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında, sokak ortasında kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğrayan R.Ş. (48) 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

    Bıçaklı saldırganlar olay yerinden kaçtı

    İHA'nın haberine göre, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.Ş. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırganlar kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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