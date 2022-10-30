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    Samsun'da 9 yaşındaki çocuğa düğünde maganda kurşunu isabet etti

    Samsun'da düğünde kız alma meresimi sırasında tabancayla havaya açılan ateş sonucu 9 yaşındaki çocuk vurularak ağır yaralandı.
    • 30.10.2022 - 17:15
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    Samsun'da 9 yaşındaki çocuğa düğünde maganda kurşunu isabet etti

    Samsun'un Canik ilçesi Başalan Mahallesi Çakırlar mevkisinde meydana gelen olayda, Esra G. ile Murat T. çiftinin düğün töreninde erkek tarafı, gelin almak için kız tarafının evinin önüne gitti.

    Karnına isabet etti

    Bu sırada tabancayla havaya açılan ateşte kurşunlardan biri düğün evinin önünde bulunan 9 yaşındaki ilköğretim okulu 4. sınıf öğrencisi Yasin E.T.'nin karnına isabet etti.

    Çocuğun sol karın boşluğundan giren mermi arka kısmından çıktı.

    Hayati tehlikesi bulunuyor

    Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk ameliyata alındı. Anne Ferdane T., oğlu sedye ile hastaneye girerken başını okşayıp teselli etmeye çalıştı. Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Mermi dayısına ait çıktı

    İHA'nın haberine göre, Jandarma yaptığı araştırma sonucu Yasin E.T.'nin yaralanmasına sebep olan merminin dayısı R.Ö.'nün tabancasından çıktığını tespit etti.

    R.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Samsun da 9 yaşındaki çocuğa düğünde maganda kurşunu isabet etti #1

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