Samsun'da 9 yaşındaki çocuğa düğünde maganda kurşunu isabet etti

Samsun'da düğünde kız alma meresimi sırasında tabancayla havaya açılan ateş sonucu 9 yaşındaki çocuk vurularak ağır yaralandı.

Samsun'un Canik ilçesi Başalan Mahallesi Çakırlar mevkisinde meydana gelen olayda, Esra G. ile Murat T. çiftinin düğün töreninde erkek tarafı, gelin almak için kız tarafının evinin önüne gitti.

Karnına isabet etti

Bu sırada tabancayla havaya açılan ateşte kurşunlardan biri düğün evinin önünde bulunan 9 yaşındaki ilköğretim okulu 4. sınıf öğrencisi Yasin E.T.'nin karnına isabet etti.

Çocuğun sol karın boşluğundan giren mermi arka kısmından çıktı.

Hayati tehlikesi bulunuyor

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk ameliyata alındı. Anne Ferdane T., oğlu sedye ile hastaneye girerken başını okşayıp teselli etmeye çalıştı. Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mermi dayısına ait çıktı

İHA'nın haberine göre, Jandarma yaptığı araştırma sonucu Yasin E.T.'nin yaralanmasına sebep olan merminin dayısı R.Ö.'nün tabancasından çıktığını tespit etti.

R.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.