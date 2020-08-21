Samsun'da alkol alan şaşkın sarhoşun siren paniği

Parkta aldığı alkolün etkisi ile vatandaşlara sataşan bir kişi, 112 ambulans sirenini polis sireni zannedince nereye kaçacağını şaşırdı.

Samsun Anıt Park’ta gündüz vakti alkol alan bir şahıs, alkolün de etkisi ile parktan geçen erkek ve kadınlara sataşmaya başladı.

Kola şişesi içindeki alkolü kafasına diken şahıs, bir süre sonra duyduğu siren sesiyle ise bir anda irkildi.

POLİS SİRENİ SANDI, KAÇACAK YER ARADI

İlk başta uzaktan gelen siren sesine aldırış etmeyen sarhoş adam, 112 ambulansının siren sesinin yakından gelmesiyle birlikte heyecanlanmaya başladı.

Ambulans sirenini polis sireni zanneden alkollü şahıs elindekileri çöp kutusuna atarak, yoldan geçenlere "Çekilin" diye bağırıp hızla kaçmaya başladı.

Sarhoş şahsın şaşkın hareketleri ilginç görüntüler oluştururken, elindeki koli bandı ve trampet bagetleri ise dikkat çekti.