Samsun'da anahtarını içeride unuttuğu evine girmek için duvara tırmanan şahıs, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ölümden döndü.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Gebi Caddesi'nde meydana gelen olayda 62 yaşındaki Hicabi K. anahtarını 1. kattaki evlerinde unuttu.

Bahçe duvarından tırmandı, 5 metreden yere düştü

Eve girmek için bahçe duvarından tırmanarak pencere alt kısmındaki köpükten yapılma yalıtım sütununu betondan zannedip basan Hicabi K., köpüğün kırılması sonucu 5 metre yükseklikten yere düştü.

Hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre, kanlar içinde kalan şahıs vatandaşlar tarafından fark edilerek ve durum 112'ye bildirildi.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da anahtarı unuttuğu evine girmek için duvara tırmanan kişi, düştü VİDEO