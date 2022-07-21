Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
408.239
-0.07%
BTXN Coin
11.15
34.66%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Samsun'da anahtarı unuttuğu evine girmek için duvara tırmanan kişi, düştü

    Samsun'da anahtarını içeride unuttuğu evine girmek için duvara tırmanan şahıs, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ölümden döndü.
    • 21.07.2022 - 18:16
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 18:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da anahtarı unuttuğu evine girmek için duvara tırmanan kişi, düştü

    Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Gebi Caddesi'nde meydana gelen olayda 62 yaşındaki Hicabi K. anahtarını 1. kattaki evlerinde unuttu.

    Bahçe duvarından tırmandı, 5 metreden yere düştü

    Eve girmek için bahçe duvarından tırmanarak pencere alt kısmındaki köpükten yapılma yalıtım sütununu betondan zannedip basan Hicabi K., köpüğün kırılması sonucu 5 metre yükseklikten yere düştü.

    Hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, kanlar içinde kalan şahıs vatandaşlar tarafından fark edilerek ve durum 112'ye bildirildi.

    Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun'da anahtarı unuttuğu evine girmek için duvara tırmanan kişi, düştü VİDEO

    Samsun da anahtarı unuttuğu evine girmek için duvara tırmanan kişi, düştü #1

    Samsun da anahtarı unuttuğu evine girmek için duvara tırmanan kişi, düştü #2

    Samsun da anahtarı unuttuğu evine girmek için duvara tırmanan kişi, düştü #3

    Samsun da anahtarı unuttuğu evine girmek için duvara tırmanan kişi, düştü #4


    İlginizi Çekebilir

    Çinli bilim insanları yaptı: Havayı yakan lazer
    Teknoloji

    Çinli bilim insanları yaptı: Havayı yakan lazer

    Yargıtay'dan emsal muska ve büyü kararı
    İç Haber

    Yargıtay'dan emsal muska ve büyü kararı

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.
    Bitbot

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.

    Görüş Bildir