Samsun'da araçlar çöken yola düştü Samsun'da sağanak yağış dolayısıyla sel oluştu, çöken yola araçlar düşerek zarar gördü.

İHA

Samsun'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, sele yol açtı.

Sel suları cadde ve sokakları kaplarken rögar kapaklarından sular fışkırdı, yolların çökmesi sonucu araçlar mahsur kaldı, iş yerlerini su bastı.

Esnafın zararı büyük oldu

Kırtasiye dükkanı sahibi Hikmet Selen, sel suyunun iş yerini basması sonucu zararının en az 200 bin lira olduğunu söyledi.

Tevfik Can Kara ise aracıyla seyir halindeyken yolun çökmesi sonucu aracının çöken yolda şahlanıp çaresiz kaldıklarını ifade etti.