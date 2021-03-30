Samsun'da araçta uyuşturucuyla yakalanan gence adli kontrol

Samsun'da park halindeki araçta uyurken 48,75 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalanan bir kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde gece meydana gelen olayda, park halindeki aracın içinde uyuyan ve şüphe uyandıran 27 yaşındaki S.Ç., polis tarafından uyandırıldı.

48,75 GRAM METAMFETAMİN İLE YAKALANDI

Araçta yapılan aramada 48,75 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Polisteki sorgusu tamamlanan S.Ç., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. S.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.