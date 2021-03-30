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    Samsun'da araçta uyuşturucuyla yakalanan gence adli kontrol

    Samsun'da park halindeki araçta uyurken 48,75 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalanan bir kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 30.03.2021 - 17:32
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 17:35
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    Samsun'da araçta uyuşturucuyla yakalanan gence adli kontrol

    Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde gece meydana gelen olayda, park halindeki aracın içinde uyuyan ve şüphe uyandıran 27 yaşındaki  S.Ç., polis tarafından uyandırıldı.

    48,75 GRAM METAMFETAMİN İLE YAKALANDI

    Araçta yapılan aramada 48,75 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

    Polisteki sorgusu tamamlanan S.Ç., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. S.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Samsun da araçta uyuşturucuyla yakalanan gence adli kontrol #1

    Samsun da araçta uyuşturucuyla yakalanan gence adli kontrol #2

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