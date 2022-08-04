Petrol
95.2
-1.63%
Euro
18.3374
0.52%
Dolar
17.9453
0.10%
Altın
1.031
1.36%
Borsa
2728
1.61%
Bitcoin
413.434
-1.62%
BTXN Coin
8.49
-3.41%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Samsun'da av sezonuna az zaman kala balıkçılar hazırlıklara başladı

    15 Nisan tarihinde başlayan av yasağının bitimine az zaman kala balıkçılarda hareketlenmeler başladı.
    • 04.08.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 17:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da av sezonuna az zaman kala balıkçılar hazırlıklara başladı

    Denizde 1 Eylül'de sona erecek olan av yasağı için hazırlıklar sürüyor.

    15 Nisan'da başlayan yasağın bitmesine az zaman kala balıkçılar ağ ve tekne bakımlarını hızlandırmaya başladı.

    Samsun'da balıkçı barınağında bulunan balıkçılar, bu sene palamut ve çinekop balığı beklediklerini söyledi.

    "Yaklaşık 1 ay süremiz kaldı"

    Çalışmalar hakkında bilgi veren denizci Emre Malkoç, "Her sezon olduğu gibi bu sene de bakım sezonunun sonuna geldik. Yaklaşık 1 ay süremiz kaldı av sezonu için. Rutin bakımlarımız boya, güverte ekipmanlarının bakımları, makine bakımları ve elektronik avlama sistemlerinin bakımlarını yaptık. Şuan 1 Eylül’ü bekliyoruz. Şu an denize çıkan oltacı arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre bilimsel olmamakla birlikte palamut balığı görülüyor. Çinekop olacağını düşünüyoruz. Hamsi de dönemi geldiği zaman az ya da çok mutlaka olacaktır." dedi.

    Samsun'da av sezonuna az zaman kala balıkçılar hazırlıklara başladı VİDEO

    Samsun da av sezonuna az zaman kala balıkçılar hazırlıklara başladı #1

    "Hazırlıklarımız tam yol devam ediyor"

    27 yıllık balıkçı Harun Esen, "Yeni sezon hazırlıklarında ağlarımızın bakımı, teknelerin onarımı, boyalar devam ediyor. Şu anda 1 aylık zaman kaldı. Hazırlıklarımız tam yol devam ediyor. Bu sene palamudun bol olacağını, hamsinin palamuda nazaran biraz daha kısıtlı olacağını, çinekopun da bu sene olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

    Samsun da av sezonuna az zaman kala balıkçılar hazırlıklara başladı #2

    Samsun da av sezonuna az zaman kala balıkçılar hazırlıklara başladı #3

    Samsun da av sezonuna az zaman kala balıkçılar hazırlıklara başladı #4


    İlginizi Çekebilir

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!
    Yaşam

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 3 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 3 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!
    BTCrobo Cem

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!

    Görüş Bildir