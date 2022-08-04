15 Nisan tarihinde başlayan av yasağının bitimine az zaman kala balıkçılarda hareketlenmeler başladı.

Denizde 1 Eylül'de sona erecek olan av yasağı için hazırlıklar sürüyor.

15 Nisan'da başlayan yasağın bitmesine az zaman kala balıkçılar ağ ve tekne bakımlarını hızlandırmaya başladı.

Samsun'da balıkçı barınağında bulunan balıkçılar, bu sene palamut ve çinekop balığı beklediklerini söyledi.

"Yaklaşık 1 ay süremiz kaldı"

Çalışmalar hakkında bilgi veren denizci Emre Malkoç, "Her sezon olduğu gibi bu sene de bakım sezonunun sonuna geldik. Yaklaşık 1 ay süremiz kaldı av sezonu için. Rutin bakımlarımız boya, güverte ekipmanlarının bakımları, makine bakımları ve elektronik avlama sistemlerinin bakımlarını yaptık. Şuan 1 Eylül’ü bekliyoruz. Şu an denize çıkan oltacı arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre bilimsel olmamakla birlikte palamut balığı görülüyor. Çinekop olacağını düşünüyoruz. Hamsi de dönemi geldiği zaman az ya da çok mutlaka olacaktır." dedi.

Samsun'da av sezonuna az zaman kala balıkçılar hazırlıklara başladı VİDEO

"Hazırlıklarımız tam yol devam ediyor"

27 yıllık balıkçı Harun Esen, "Yeni sezon hazırlıklarında ağlarımızın bakımı, teknelerin onarımı, boyalar devam ediyor. Şu anda 1 aylık zaman kaldı. Hazırlıklarımız tam yol devam ediyor. Bu sene palamudun bol olacağını, hamsinin palamuda nazaran biraz daha kısıtlı olacağını, çinekopun da bu sene olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.