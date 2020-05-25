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- Samsun'da baltalı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da baltalı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı amcası ve kuzeninin bıçak ve baltalı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 25.05.2020 - 16:17
Samsun'un Çarşamba ilçesinde Orhan S.(43), tarlasına giderken daha önce aralarında arazı anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amcası N.S. ve kuzeni S.S. tarafından durduruldu.
Akrabalar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
1 ÖLÜ, 2 YARALI
Kavgada, N.S. ve S.S., Orhan S.’ye bıçak ve baltayla saldırdı. Ağır yaralı Orhan S. olay yerinde hayatını kaybederken, N.S. ve S.S. ise yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan N.S. ve S.S. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.