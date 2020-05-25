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    Samsun'da baltalı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

    Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı amcası ve kuzeninin bıçak ve baltalı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 25.05.2020 - 16:17
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    Samsun'da baltalı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

    Samsun'un Çarşamba ilçesinde Orhan S.(43), tarlasına giderken daha önce aralarında arazı anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amcası N.S. ve kuzeni S.S. tarafından durduruldu.

    Akrabalar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    1 ÖLÜ, 2 YARALI

    Kavgada, N.S. ve S.S., Orhan S.’ye bıçak ve baltayla saldırdı. Ağır yaralı Orhan S. olay yerinde hayatını kaybederken, N.S. ve S.S. ise yaralandı.

    İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralanan N.S. ve S.S. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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