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    Samsun'da başkalarının yerine ehliyet sınavına girmek isterken yakalandılar

    Samsun'da, elektronik ortamda yapılan ehliyet sınavına başkalarının yerine girmeye çalışan 4 akraba, sınav sorumlusunun dikkatiyle yakalandı.
    • DHA
    • 26.10.2020 - 15:38
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 15:53
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    Samsun'da başkalarının yerine ehliyet sınavına girmek isterken yakalandılar

    Samsun'un İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesi'nde meydana gelen olayda, E sınıfı ehliyet almak isteyenler elektronik ortamda yapılan motorlu taşıt sınavına girmek için okula geldi.

    Kimlikleri kontrol eden sınav sorumlusu, S.Y. (32), M.Z.Y. (19), Z.Y. (20) ve H.Y.’nin (34) başkalarının yerine sınava girmeye çalıştığını belirledi.

    4 KİŞİ AKRABA ÇIKTI

    İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Akraba oldukları belirlenen kişilerin, aynı suçu daha önce de işledikleri tespit edildi.

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