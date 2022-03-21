Samsun'da bazı yerlerde kar kalınlığı 2 metreyi buldu

Samsun'da bazı yerlerde kar kalınlığı 2 metreyi buldu

Samsun'un Yakakent ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

Samsun ilçe merkezine 29 kilometre mesafede bulunan Uzunkız yayla yolunda yoğun kar yağışı etkili oldu.

KAR KALINLIĞI 2 METRE

Yoğun kar nedeniyle yollar kapandı. Kar kalınlığı 2 metreyi buldu.

Kapanan yolların açılması için belediye ekipleri çalışmalara başladı. Belediye ekipleri tarafından, kapalı olan kırsal mahalle yolları açılmaya çalışılıyor.



