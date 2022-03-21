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    Samsun'da bazı yerlerde kar kalınlığı 2 metreyi buldu

    Samsun'un Yakakent ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 22:43
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    Samsun'da bazı yerlerde kar kalınlığı 2 metreyi buldu

    Samsun ilçe merkezine 29 kilometre mesafede bulunan Uzunkız yayla yolunda yoğun kar yağışı etkili oldu.

    KAR KALINLIĞI 2 METRE

    Yoğun kar nedeniyle yollar kapandı. Kar kalınlığı 2 metreyi buldu.

    Kapanan yolların açılması için belediye ekipleri çalışmalara başladı. Belediye ekipleri tarafından, kapalı olan kırsal mahalle yolları açılmaya çalışılıyor.

    Samsun da bazı yerlerde kar kalınlığı 2 metreyi buldu #1

    Samsun da bazı yerlerde kar kalınlığı 2 metreyi buldu #2


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