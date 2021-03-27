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    Samsun'da benzinle yakılan soba parladı

    Samsun’da sobayı yakmak için dökülen benzinin parlaması sonucu bir ev küle döndü. Evde yaşayan 3 kişilik aile çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.
    • İHA
    • 27.03.2021 - 17:41
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    Samsun'da benzinle yakılan soba parladı

    İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi Torba Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3. katında saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, Hasan E. (38) evde sobayı yakmak için benzin döktü.

    BENZİN PARLADI, EVDE YANGIN ÇIKTI

    Bu sırada benzin parladı ve yangın çıktı. Olay esnasında evde kendisiyle birlikte, eşi Hanım E. (23) ve çocuğu Barış E. (4) bulunuyordu.Samsun da benzinle yakılan soba parladı #1

    HAFİF YARALANDILAR

    Çıkan yangından kaçmak için balkona sığınan aile gelen itfaiye ekiplerince uzatılan merdivenle kurtarıldı. İki kolu, yüzü ve boynunda yanık oluşan Hasan E. ve yüz kısmında yanık oluşan Hanım E. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Barış. E. ise olayı yara almadan atlattı.

    EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Yangında evde bulunan eşyalar küle döndü. Ev kullanılamaz hale geldi. O anlar mahallede de panik oluşturdu. Ev itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

    Samsun da benzinle yakılan soba parladı #2

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