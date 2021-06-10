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Samsun'da bir kadın, buzluğa gizlenen uyuşturucularla yakalandı

Samsun'da bir kadın, buzluğa gizlenen uyuşturucularla yakalandı

Samsun'da evinin buzluğuna gizlenen çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ile yakalanan Meryem U., gözaltına alındı.