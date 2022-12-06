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    • Samsun'da bir kişi gasbettiği telefondan, banka hesabındaki paraları kendine aktardı

    Samsun'da bir kişi gasbettiği telefondan, banka hesabındaki paraları kendine aktardı

    Samsun'da 3 kişi, cep telefonunu gasp ettikleri gencin hesabındaki paraları kendi hesaplarına aktardı.
    • 06.12.2022 - 18:22
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    Samsun'da bir kişi gasbettiği telefondan, banka hesabındaki paraları kendine aktardı

    Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, 3 kişi T.M.'yi (28) evinde darbedip cep telefonunu gasbetti.

    Şüpheliler, T.M.'nin telefonundan banka hesabına girerek kendi hesaplarına 5 bin 270 lira para aktardı.

    Şüpheli şahıslar ayrıca T.M.'nin çantasından 87 lira para, sırt çantası, banka kartları, kablosuz kulaklık, ehliyet ve muhtelif eşyalarını da alarak evden çıkartıp zorla bir araca bindirip jandarma bölgesinde ıssız bir yere bıraktı.

    Olayın ardından T.M. polise şikayette bulundu.

    2 kişi yakalandı

    İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu gasp olayına karışan C.T.(19) ile S.C.A.'yı (17) yakalayarak gözaltına aldı.

    Yakalanan şahıslarla birlikte gasp edilen malzemeler ele geçirildi. Yaşı küçük olan S.C.A. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Firarda olduğu öğrenilen diğer şahsın ise yakalanmasına çalışılıyor.

    Samsun da bir kişi gasbettiği telefondan, banka hesabındaki paraları kendine aktardı #1

    Tutuklandı

    İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosundaki işlemleri tamamlanan C.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, nöbetçi mahkemeye ifade veren C.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

    Samsun da bir kişi gasbettiği telefondan, banka hesabındaki paraları kendine aktardı #2


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