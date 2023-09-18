Samsun'da bir kişi havalandırmadan girdiği marketten 40 bin liralık sigara çaldı Samsun'da gece saatlerinde havalandırma penceresinden girdiği marketten 40 bin liralık sigara çalan kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

İHA Hırsızların yöntemleri gün geçtikçe şaşırtmaya devam ediyor.. Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gece saatlerinde F.N.T.'ye ait marketin havalandırma penceresinden giren hırsız, 40 bin lira değerindeki sigaraları çaldı. F.N.T., polise şikayette bulundu. Hırsız yakalandı Irmak Şehit Davut Doğan Polis Merkezi ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 20 yaşındaki S.T.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.T.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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