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    Samsun'da bir kişi para kazanma vaadiyle 108,5 bin lira dolandırıldı

    Samsun'da bir kişi, arkadaşının sosyal medya hesabını ele geçirip kendisine para kazanma vaadiyle mesaj atan dolandırıcının tuzağına düştü.
    • İHA
    • 22.03.2022 - 18:46
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    Samsun'da bir kişi para kazanma vaadiyle 108,5 bin lira dolandırıldı

    Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Engiz Mahallesi’nde ikamet eden C.A.’nın arkadaşının Instagram hesabını ele geçirilen kimliği belirsiz dolandırıcı, 5 bin TL para yatırdığında çok para kazanacağını yazan arkadaşı sandığı dolandırıcının tuzağına düştü.

    180 BİN 520 LİRA DOLANDIRILDI

    Para kazanmak için toplamda 108 bin 520 lira para yatıran C.A. dolandırıldığını anlayınca polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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