Samsun'da bir kişi telefonda kendisine küfreden şahsı bıçakladı Samsun'da telefonda tartıştığı ve kendisine küfrettiği iddiasıyla 28 yaşındaki S.C.'yi bacağından bıçaklayan 34 yaşındaki İ.K. ile 3 arkadaşı gözaltına alındı.

DHA Samsun'da 'Telefonda küfretti' kavgasında kan aktı.. Saat 13.30 sıralarında, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki Nostalji Parkı'nda meydana gelen olayda, İ.K. ile aralarında husumet olan S.C. telefonla konuşurken tartıştı. Arkadaşlarını toplayıp bıçakladı S.C.'nin küfretmesi üzerine İ.K., arkadaşları A.B. (18), U.D. (18) ve M.Ş. (38) ile, telefonda konuşurken parkta olduğunu öğrenip yanına gittiği husumetlisini bacağından bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.C., ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Saldırganlar gözaltına alındı Olayla ilgili çalışma başlatan Tekkeköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüphelileri Çilingir Sokak'ta yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.