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    Samsun'da bir kişi uygun faizli kredi kullandırma vaadiyle dolandırıldı

    Samsun'da kendisini bir bankanın genel müdürlüğünden aradığını ve uygun faizle kredi kullandıracağını söyleyen dolandırıcının tuzağına düşen bir kişi 56 bin 900 lira dolandırıldı.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 18:22
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    Samsun'da bir kişi uygun faizli kredi kullandırma vaadiyle dolandırıldı

    Samsun’un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, F.A. adlı şahsı telefonla arayarak bir bankanın genel müdürlüğünden aradığını söyleyip dolandırıcı, uygun faizde kredi kullandıracağını belirtip kandırarak kart bilgilerini ve kişisel diğer bilgilerini aldı.

    56 BİN 900 LİRAYI BAŞKA HESABA TRANSFER ETTİ

    Dolandırıcı, F.A.’nın banka hesabındaki 56 bin 900 lira parayı bir başka hesaba transfer ederek dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan F.A. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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