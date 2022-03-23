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Samsun'da bir kişi uygun faizli kredi kullandırma vaadiyle dolandırıldı

Samsun'da bir kişi uygun faizli kredi kullandırma vaadiyle dolandırıldı

Samsun'da kendisini bir bankanın genel müdürlüğünden aradığını ve uygun faizle kredi kullandıracağını söyleyen dolandırıcının tuzağına düşen bir kişi 56 bin 900 lira dolandırıldı.