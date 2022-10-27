Samsun'da boğulduğu ihbarı yapılan uçurtma sörfçüsü: Bu keyifli bir spor

Samsun'da denizde uçurtma sörfü yapan kişiyi, çevredeki vatandaşlar boğulma tehlikesi geçirdiğini sanarak polise ihbar etti. Polislerin yanına gelen sörfçü "Boğulma riski yok" dedi.

Samsun'un Atakum ilçesi İncesu sahiline gelen Yaşar Yılmaz, uçurtma sörfü yapmaya başladı.

Yaklaşık 400 metre açıkta Yılmaz'ı görenler, polisi arayarak bir kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarında bulundu.

Kıyıda polislerle karşılaştı

Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, kıyıya çıkmak için hazırlık yapan Yaşar Yılmaz'ın yanına gitti. Yılmaz, bunun bir spor dalı olduğunu ve boğulma tehlikesi yaşamadığını söyledi.

Yılmaz'dan bilgi alan ekipler, bölgeden ayrıldı.

"Hemen beni şikayet etmişler, boğulma riski yok"

Uçurtma sörfünün Karadeniz'de yaygın bir spor dalı olmadığını söyleyen Yılmaz, DHA'ya yaptığı açıklamasında, "Bu Ege'de sürekli herkesin yaptığı bir spor dalı. Karadeniz'de de 4-5 kişi bu sporla ilgileniyor. Bugün de rüzgar biraz zayıf ama ben geldim. Su iyi ve akıntı yoktu, keyifli vakit geçirdim. Şu anda da üşüdüm zaten, çıkmak üzeydim. Hemen beni şikayet etmişler. Can yeleğim, elbisem ve güvenlik önlemlerim tam takım. Boğulma riski yok. Bu keyifli bir spor dalı sadece. Allah'ın izniyle suyun üzerinde kalıyoruz. Çok açılmıyorum zaten, 500 metre ileriden geri dönüyoruz." dedi.





























