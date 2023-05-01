Samsun'da borcunu isteyen kişi bıçaklandı

İHA
Samsun'da yaşanılan alacak-verecek tartışmasında kan aktı..
Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mekke Caddesi'nde meydana gelen olayda, ikinci el eşya alım satımı yapan B.A. (52), S.C.'ye verdiği borç parayı geri istedi.
7 yerinden bıçaklanarak yaralandı
S.C. kendisinden borcunu isteyen B.A.'ya çıkan tartışma sonucu bıçakla saldırdı. Vücudunun 7 yerinden yaralanan B.A., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayati tehlikesi bulunuyor
B.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, olaydan sonra kaçan S.C.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.