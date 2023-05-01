Samsun'da borcunu isteyen kişi bıçaklandı
İHA

Samsun'da yaşanılan alacak-verecek tartışmasında kan aktı..

Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mekke Caddesi'nde meydana gelen olayda, ikinci el eşya alım satımı yapan B.A. (52), S.C.'ye verdiği borç parayı geri istedi.

7 yerinden bıçaklanarak yaralandı

S.C. kendisinden borcunu isteyen B.A.'ya çıkan tartışma sonucu bıçakla saldırdı. Vücudunun 7 yerinden yaralanan B.A., ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi bulunuyor

B.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olaydan sonra kaçan S.C.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun'da borcunu isteyen kişi bıçaklandı
Samsun'da borcunu isteyen kişi bıçaklandı