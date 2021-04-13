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    Samsun'da bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

    Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hafif Raylı Sistem Genel Müdürlüğü'nde çalışan güvenlik görevlisi, tramvayda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı.
    • AA
    • 13.04.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 17:26
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    Samsun'da bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

    Samsun'un Atakum ilçesinden Canik ilçesine gitmek için tramvaya binen yabancı uyruklu kişi, Belediye Evleri Mahallesi'ndeki durakta inerken cüzdanını düşürdü.

    SAMULAŞ'ta çalışan güvenlik görevlisi Yunus Emre Ömür, tramvayı kontrol ederken içinde 2 bin 350 dolar ve 113 lira bulunan cüzdanı fark etti.

    SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

    SAMULAŞ'ın kayıp eşyalar bürosuna teslim edilen cüzdan, daha sonra sahibinin başvurusu üzerine kendisine teslim edildi.

    Samsun

    Samsun da bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı #2

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