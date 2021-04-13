Samsun'da bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı
Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hafif Raylı Sistem Genel Müdürlüğü'nde çalışan güvenlik görevlisi, tramvayda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı.
- AA
- 13.04.2021 - 17:24
- Güncelleme : 13.04.2021 - 17:26
Samsun'un Atakum ilçesinden Canik ilçesine gitmek için tramvaya binen yabancı uyruklu kişi, Belediye Evleri Mahallesi'ndeki durakta inerken cüzdanını düşürdü.
SAMULAŞ'ta çalışan güvenlik görevlisi Yunus Emre Ömür, tramvayı kontrol ederken içinde 2 bin 350 dolar ve 113 lira bulunan cüzdanı fark etti.
SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
SAMULAŞ'ın kayıp eşyalar bürosuna teslim edilen cüzdan, daha sonra sahibinin başvurusu üzerine kendisine teslim edildi.