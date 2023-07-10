Samsun'da darbedilen genç arkadaşlarından kurtulmak için balkondan atladı Samsun'da arkadaşları tarafından darbedilen genç, kurtulmak için 4. katın balkonundan 3. katın balkonuna sarkarak atladı. Darp sonucu yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA Samsun'da yaşanılan ilginç olayda bir genç ölümden döndü.. İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana gelen olayda, arkadaşının evine giden E.E., burada saldırıya uğradı. Arkadaşları tarafından darbedilen E.E., 4. kattaki evin balkonundan 3. kata sarkıp alt kata atlayarak kurtuldu. E.E.'nin 4. katın balkonundan sarktığını görenler intihar edeceğini düşünerek polise ihbarda bulundu. 4.kattaki balkondan 3. kata atladı Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. 4. kattan indiği 3. katın balkonundan itfaiye merdiveni yardımıyla aşağı indirilen E.E., darp sonucu yaralandığı için sedyeye konularak ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili evde bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. Evin balkonunda Hint keneviri ele geçirildi Evin balkonunda saksıya ekili bir kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.