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Samsun'da dehşet! Silahla yaralayıp kaçtı

Samsun'da dehşet! Silahla yaralayıp kaçtı Bafra'da henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, Mustafa T. isimli şahsı silahla ateş ederek yaraladı.