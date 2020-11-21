Samsun'da delil bulunmayan ceza mahkeme tarafından iptal edildi

Samsun’da fahri trafik müfettişi tarafından ters yöne girdiği gerekçesiyle yazılan bin 228 TL ceza, levha ve delil bulunmamasından dolayı mahkeme tarafından iptal edildi.

Samsun'un Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı yan yolda ters yöne girdiği gerekçesiyle Onur Şen'e fahri trafik müfettişi tarafından ceza yazıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Onur Şen ceza yazılan yerde levha bulunmaması, tebliğ edilen makbuzda hiçbir delil olmamasından dolayı cezaya itiraz etti.

Verdiği hukuk mücadelesini kazanan Şen, bin 228 TL cezayı iptal ettirdi.

"MAKBUZDA BİR DELİL BELİRTİLMEDİ"

Olayla ilgili bilgi veren Şen, “Atakent ışıklardan üniversite yönüne doğru yan yoldan aracımla giriş yaptım. ATM’de durdum ve işlerimi hallettikten sonra aracımla Samsun istikametine doğru tekrar hareket ettim. Sonrasında ise elime ceza makbuzu ulaştı. Ceza makbuzunda aksine bir işaret olmadığı halde ters yönde gittiğim gerekçesiyle tarafıma bin 228 TL idari para cezası kesildiğini öğrendim. Daha sonra ceza makbuzunu incelerken makbuzda herhangi bir delilin belirtilmediğini gördüm. Ceza makbuzunda sadece aracımın ters istikamette gittiği yazmaktaydı ancak belki ceza anında aracım park halindeydi, bu durumda park cezası kesilmesi gerekiyordu. Ayrıca girdiğim noktada tek yön levhası bulunmamaktaydı. Bu nedenle ters yön olduğuyla ilgili idarenin bu noktada uyarması gerekirdi. Dolayısıyla hem delilin olmaması hem de levhanın olmaması bir itiraz sürecini başlattı. Tarafıma iletilen cezanın iptali için Samsun 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazımı gerçekleştirdim.” dedi.

"SOMUT BİR DELİL VARSA SUÇ OLMUŞTUR"

Uygulanan cezanın hukuka aykırı olduğunu belirten Şen, “Somut delil ceza doktrininde önemli bir yer teşkil etmektedir. Nedeni ise somut bir delil varsa suç oluşmuştur. Ancak tebliğ edilen makbuzda bu somut delile rastlanmamaktaydı. Tüm bu gerekçelerle birlikte dilekçemde bu durumun hukuka aykırı ve hayatın olağan akışını aykırı olduğunu belirttim. Her ne kadar fahri trafik müfettişlerinin ceza yazabilme imkanları olmasına rağmen hiçbir delil olmaması gerekçesiyle mahkeme cezayı iptal etti.” diye konuştu.







