Samsun'da dilenciler 'Cuma' nöbeti tuttu

Dini duyguları sömüren dilenciler, cami cemaatinden para alabilmek için Cuma namazının bitmesini bekledi. Çoğu yabancı uyruklu dilencilerin kucaklarındaki küçük çocuklar dikkat çekti.

Samsun’da dilencilik yapan insanlar vatandaşların dini duygularını sömürüyor.

Kent merkezlerinin en işlek cadde ve sokaklarını mesken edinip gece-gündüz dilenen dilenciler, özellikle anlamlı günleri ve bayramları fırsat biliyor.

CAMİ CEMAATİNİ RAHATSIZ EDİYORLAR

Her cuma cami önlerini mesken tutarak para isteyen dilenciler cami cemaatini de rahatsız ediyor.

ÇOCUKLARI DİLENDİRİYORLAR

Konu bir rahatsızlık sebebi olmasının yanında aynı zamanda bir dram. Anneler yanlarında getirdikleri çocuklarıyla burada dileniyor. Bunun yapılmaması gerekirken çocuk dilenmek için bir sömürü aracı olarak kullanılıyor.

Annelerinin üzerinden geçindiği çocuklar, dilenerek ve para isteyerek insanların karşısına çıkıyor. Yalnızca kucakta bulunmaları bile anne dilenciye ek gelir olarak dönüyor.

YA ZORLANIYORLAR YA DA MESLEK EDİNDİLER

Çocuğu koruması ve iyi yetiştirmesi gereken ebeveynler kötü örnek oluyor. Annenin de çocuğun babası tarafından veya bir başkası tarafından mı buna zorlandığı yoksa meslek olarak mı bunu yaptığı bilinmiyor.

CEMAAT ÇÖZÜM İSTİYOR

Cami cemaati dilencilere çözüm bulunmasını, dilenme sebepleri varsa ortadan kaldırılmasını, dilendirilen ve sömürülen çocukların da devlet korumasına alınmasını istedi.





























