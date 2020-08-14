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    Samsun'da dilenciler 'Cuma' nöbeti tuttu

    Dini duyguları sömüren dilenciler, cami cemaatinden para alabilmek için Cuma namazının bitmesini bekledi. Çoğu yabancı uyruklu dilencilerin kucaklarındaki küçük çocuklar dikkat çekti.
    • İHA
    • 14.08.2020 - 16:06
    • Güncelleme : 14.08.2020 - 16:06
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    Samsun'da dilenciler 'Cuma' nöbeti tuttu

    Samsun’da dilencilik yapan insanlar vatandaşların dini duygularını sömürüyor.

    Kent merkezlerinin en işlek cadde ve sokaklarını mesken edinip gece-gündüz dilenen dilenciler, özellikle anlamlı günleri ve bayramları fırsat biliyor.

    CAMİ CEMAATİNİ RAHATSIZ EDİYORLAR

    Her cuma cami önlerini mesken tutarak para isteyen dilenciler cami cemaatini de rahatsız ediyor.

    ÇOCUKLARI DİLENDİRİYORLAR

    Konu bir rahatsızlık sebebi olmasının yanında aynı zamanda bir dram. Anneler yanlarında getirdikleri çocuklarıyla burada dileniyor. Bunun yapılmaması gerekirken çocuk dilenmek için bir sömürü aracı olarak kullanılıyor.

    Annelerinin üzerinden geçindiği çocuklar, dilenerek ve para isteyerek insanların karşısına çıkıyor. Yalnızca kucakta bulunmaları bile anne dilenciye ek gelir olarak dönüyor.

    YA ZORLANIYORLAR YA DA MESLEK EDİNDİLER

    Çocuğu koruması ve iyi yetiştirmesi gereken ebeveynler kötü örnek oluyor. Annenin de çocuğun babası tarafından veya bir başkası tarafından mı buna zorlandığı yoksa meslek olarak mı bunu yaptığı bilinmiyor.

    Samsun da dilenciler Cuma nöbeti tuttu #1

    CEMAAT ÇÖZÜM İSTİYOR

    Cami cemaati dilencilere çözüm bulunmasını, dilenme sebepleri varsa ortadan kaldırılmasını, dilendirilen ve sömürülen çocukların da devlet korumasına alınmasını istedi.

    Samsun da dilenciler Cuma nöbeti tuttu #2

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