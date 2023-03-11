Samsun'da direksiyon başında uyuyakalan sürücü aydınlatma direğine çarptı Samsun’da sürücüsünün uyuya kaldığı kamyon yoldan çıkarak çarptığı aydınlatma direğini devirdi.

Direksiyona yorgun ve uykusuz halde oturmanın ciddi sonuçlarına bir örnek daha eklendi..

Samsun'da yaşanılan olay, ucuz atlatıldı.

Terme ilçesinde gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun Ordu Karayolu’nda seyir etmekte olan 53 K 3035 plakalı kamyon sürücüsü Cumali Genç, direksiyonda uyuya kalarak hâkimiyetini kaybetti.

Aydınlatma direğine çarptı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpıp devirdikten sonra karşı şeride geçti. Olayın 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri karayolunun trafik akışını tek şeritten sağladı.

Kaza maddi hasarla atlatıldı

YEDAŞ ekiplerinin elektrik direğini yoldan kaldırması ve elektrik hattını kesmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza, maddi hasarlı olarak atlatıldı.